Не лише у Києві. Вересень встановив новий рекорд у світі

За даними Європейського центру зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S), у вересні середня температура повітря на поверхні планети досягла 16,38 градуса за Цельсієм. Як уточнюється, ця цифра на 0,5 градуса вище, ніж у попередній найтепліший вересень 2020 року, і це найбільший стрибок температури, що спостерігався щонайменше з 1940 року.

Як пише видання, ця різниця здивувала вчених. "Це величезно. Ми не повинні бити рекорди на такі показники", - сказав професор Ед Хокінс, учений-кліматолог з Університету Редінга.

Пірс Форстер, професор зі зміни клімату в Університеті Лідса, сказав, що відмінності між місяцями кожного року зазвичай досить малі.

"Побити попередній вересневий рекорд на колосальні 0,5°C - це божевілля і показує, що відбувається щось справді дивне", - сказав він.

На думку вчених, такі показники дають підстави припустити, що "світ на шляху до спекотного року за всю історію". Очікується, що температура буде на 1,4 ° C вище.

Говорячи про причини такого спекотного вересня, вчені називають не лише зміну клімату, а й повернення погодного явища Ель-Ніньо.

"Ми думаємо, що це викликано поєднанням факторів, в основному викидами парникових газів, які знаходяться на рекордно високому рівні", - сказав Форстер.

Погода в вересні 2023 в Україні

Середньомісячна температура повітря у вересні 2023 року в Києві склала 18,8 градусів тепла, що на 3,9 градусів вище за кліматичну норму. Вересень цього року став найтеплішим у столиці за всю історію спостережень із 1881 року.

Наприкінці вересня в Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів.