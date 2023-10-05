Не только в Киеве. Сентябрь установил новый рекорд в мире

По данным Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S), в сентябре средняя температура воздуха на поверхности планеты достигла 16,38 градуса по Цельсию. Как уточняется, эта цифра на 0,5 градуса выше, чем в предыдущий самый теплый сентябрь 2020 года, и это самый большой скачок температуры, наблюдавшийся как минимум с 1940 года.

Как пишет издание. эта разница удивила ученых. "Это огромно. Мы не должны бить рекорды на такие показатели", - сказал профессор Эд Хокинс, ученый-климатолог из Университета Рединга.

Пирс Форстер, профессор по изменению климата в Университете Лидса, сказал, что различия между месяцами каждого года обычно довольно малы.

"Побить предыдущий сентябрьский рекорд на колоссальные 0,5°C - это безумие и показывает, что происходит что-то действительно странное", - сказал он.

По мнению ученых, такие показатели дают основание предположить, что "мир на пути к самому жаркому году за всю историю". Ожидается, что температура будет на 1,4°C выше.

Говоря о причинах такого жаркого сентября, ученые называют не только изменение климата, но и возвращение погодного явления Эль-Ниньо.

"Мы думаем, что это вызвано сочетанием факторов, в основном выбросами парниковых газов, которые находятся на рекордно высоком уровне", - сказал Форстер.

Погода в сентябре 2023 в Украине

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве составила 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.

В конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов.