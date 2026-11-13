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Не лише у Києві. "Фантоми" скоро з'являться в інших великих містах України

11:28 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі в"фантопні патрулі" працюють на дорогах Києва та області. Найближчим часом вони поїдуть й в інші великі міста України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський заявив під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

"Ми постійно ініціюємо реалізацію проєктів, які дозволяють зробити наші міста безпечнішими. Одне з ключових питань - безпека на дорогах", - зазначив Вигівський.

За його словами, МВС збільшує присутність поліції, кількість камер автофіксації та запустило автомобілі-фантоми, які трохи більше ніж за два місяці зафіксували 112 тисяч порушень швидкісного режиму.

Триває робота над збільшенням кількості таких автомобілів.

"До речі, хочу сказати, що ми плануємо перемістити фантоми в інші регіони. Наразі вони працювали в Києві та Київській області, а тепер поїдуть в інші великі міста нашої країни", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість "Фантомів" на українських дорогах збільшиться. На Львівщині та Дніпропетровщині з'являться нові cпецавтомобілі.

Додамо, що спецавтомобілі поліції "Фантом" у Києві та Київській області за перші шість днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.

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Міністерство внутрішніх справ України