Не только в Киеве. "Фантомы" скоро появятся в других крупных городах Украины

"Мы постоянно инициируем реализацию проектов, которые позволяют сделать наши города более безопасными. Один из ключевых вопросов - безопасность на дорогах", - отметил Выговский.

По его словам, МВД увеличивает присутствие полиции, количество камер автофиксации и запустило автомобили-фантомы, которые чуть более двух месяцев зафиксировали 112 тысяч нарушений скоростного режима.

Продолжается работа по увеличению количества таких автомобилей.

"Кстати, хочу сказать, что мы планируем переместить фантомы в другие регионы. Пока они работали в Киеве и Киевской области, а теперь поедут в другие крупные города нашей страны", - добавил министр.