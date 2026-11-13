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Не только в Киеве. "Фантомы" скоро появятся в других крупных городах Украины

11:28 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр внутренних дел Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В настоящее время в "фантопные патрули" работают на дорогах Киева и области. В ближайшее время они отправятся и в другие крупные города Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Иван Выговский заявил во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.

"Мы постоянно инициируем реализацию проектов, которые позволяют сделать наши города более безопасными. Один из ключевых вопросов - безопасность на дорогах", - отметил Выговский.

По его словам, МВД увеличивает присутствие полиции, количество камер автофиксации и запустило автомобили-фантомы, которые чуть более двух месяцев зафиксировали 112 тысяч нарушений скоростного режима.

Продолжается работа по увеличению количества таких автомобилей.

"Кстати, хочу сказать, что мы планируем переместить фантомы в другие регионы. Пока они работали в Киеве и Киевской области, а теперь поедут в другие крупные города нашей страны", - добавил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество "Фантомов" на украинских дорогах увеличится. На Львовщине и Днепропетровщине появятся новые спецавтомобили.

Спецавтомобили полиции "Фантом" в Киеве и Киевской области за первые шесть дней работы зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима.

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