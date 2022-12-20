Лише капітуляція Кремля. Резніков запевнив, що росіяни не "виторгують" переговори

"Сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, виторгувати собі якісь теми для переговорів", - акцентував Резніков під час відзначення представників різних професій та вручення відомчих відзнак за особистий внесок у Перемогу.

Міністр підкреслив, в окупантів нічого не вийде, і ці сигнали Україна публічно відправляє у всі столиці світу.

"Навіть у ті (столиці - ред.), які ще хочуть "адвокатувати" Кремлю та вести бізнес "as usual", - звернув увагу Резніков.

Глава Міноборони також додав, Збройні Сили опанували і успішно застосовують в бою десятки типів західної зброї.

"Міжнародні партнери повірили у нас і хочуть бути співавторами нашої перемоги. Вони знають, що попереду дуже важкий шлях, але вони готові його з нами пройти. Росія стратегічно програла цю війну", - заявив Резніков.

Він підсумував, що мета України залишається незмінною - повернути усю нашу землю, включно з Кримом і українським Донбасом - вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року.

Зазначимо, раніше українська влада неодноразово попереджала про те, що російські окупанти не хочуть переговорів, а готуються до нових боїв у війні проти України.

Нагадаємо, у МВС вважають, що попереду Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами, а після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

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