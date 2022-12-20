UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лише капітуляція Кремля. Резніков запевнив, що росіяни не "виторгують" переговори

Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росіянам не вдасться українців ні залякати, ні занурити у темряву і холод. І точно не буде ніяких капітуляцій, крім капітуляції Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, виторгувати собі якісь теми для переговорів", - акцентував Резніков під час відзначення представників різних професій та вручення відомчих відзнак за особистий внесок у Перемогу.

Міністр підкреслив, в окупантів нічого не вийде, і ці сигнали Україна публічно відправляє у всі столиці світу.

"Навіть у ті (столиці - ред.), які ще хочуть "адвокатувати" Кремлю та вести бізнес "as usual", - звернув увагу Резніков.

Глава Міноборони також додав, Збройні Сили опанували і успішно застосовують в бою десятки типів західної зброї.

"Міжнародні партнери повірили у нас і хочуть бути співавторами нашої перемоги. Вони знають, що попереду дуже важкий шлях, але вони готові його з нами пройти. Росія стратегічно програла цю війну", - заявив Резніков.

Він підсумував, що мета України залишається незмінною - повернути усю нашу землю, включно з Кримом і українським Донбасом - вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року.

Зазначимо, раніше українська влада неодноразово попереджала про те, що російські окупанти не хочуть переговорів, а готуються до нових боїв у війні проти України.

Нагадаємо, у МВС вважають, що попереду Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами, а після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковВійна Росії проти України