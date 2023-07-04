Не лише F-16. Україна буде розглядати інші типи літаків для посилення авіації, - Ігнат

Україна буде розглядати інші типи літаків, окрім F-16, які могли б посилити бойові спроможності авіації. Зокрема, країна може роздумувати над можливістю отримати F-18 як другий тип літака на озброєнні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що усі запити щодо авіації, які надавала Україна, сформовані.

"Я не можу нічого сказати про F-18, але Україна розглядала і буде розглядати надалі й інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові спроможності авіації Повітряних сил", - сказав речник.

Ігнат зауважив, що F-16 - це легкий багатоцільовий літак з одним двигуном. При цьому багатофункціональні літаки із двома двигунами, такі як F-18, F-15 чи Eurofighter Typhoon - це літаки, які мають більший радіус застосування і можуть нести більше озброєння.

За словами речника Повітряних сил, F-18 цілком імовірно буде розглядатися як другий тип літака на озброєнні.

"Але на даному етапі ми не можемо розпорошувати всі сили та засоби, коли ми ведемо бойові дії. Ми визначилися із тим літаком, який може якнайшвидше прийти, забезпечити нам перевагу в повітрі та надати підтримку наземним військам. Це літак F-16, який є де взяти й ми можемо його освоїти в короткий термін", - додав він.

В чому відмінність між F-16 і F-18

F-18 швидший за свого попередника та обладнаний двома двигунами. Шасі літака також є більш міцним. При цьому F-16 має більшу дальність польоту та здатний довше перебувати в небі без дозаправлення. Водночас озброєння на літаках майже однакове.

F-16 для України

Союзники заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що навчання на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. При цьому нещодавно він заявив, що графіку тренувальних місій ще немає, а деякі союзники з цим затягують.

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