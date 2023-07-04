Не только F-16. Украина будет рассматривать другие типы самолетов для усиления авиации, - Игнат

Украина будет рассматривать другие типы самолетов, кроме F-16, которые могли бы усилить боевые возможности авиации. В частности, страна может размышлять о возможности получить F-18 как второй тип самолета на вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что все запросы по авиации, которые предоставляла Украина, сформированы.

"Я не могу ничего сказать о F-18, но Украина рассматривала и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации Воздушных сил", - сказал спикер.

Игнат отметил, что F-16 - это легкий многоцелевой самолет с одним двигателем. При этом многофункциональные самолеты с двумя двигателями, такие как F-18, F-15 или Eurofighter Typhoon - это самолеты, которые имеют больший радиус применения и могут нести большее вооружение.

По словам спикера Воздушных сил, F-18 вполне вероятно будет рассматриваться как второй тип самолета на вооружении.

"Но на данном этапе мы не можем распылять все силы и средства, когда мы ведем боевые действия. Мы определились с тем самолетом, который может быстрее прийти, обеспечить нам преимущество в воздухе и оказать поддержку наземным войскам. Это самолет F-16, который есть где взять и мы можем его освоить в короткие сроки", - добавил он.

В чем разница между F-16 и F-18

F-18 быстрее своего предшественника и оборудован двумя двигателями. Шасси самолета также является более прочным. При этом F-16 имеет большую дальность полета и способен дольше находиться в небе без дозаправки. В то же время вооружение на самолетах почти одинаковое.

F-16 для Украины

Союзники заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что учения на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. При этом недавно он заявил, что графика тренировочных миссий еще нет, а некоторые союзники с этим затягивают.

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