Не лише Європа. На курортному Балі стався тотальний блекаут (фото)

У п'ятницю, 2 травня, на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабелю, який передає електроенергію з Яви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними державної компанії Perusahaan Listrik Negara, відключення стались у п'ятницю о 16:00 за місцевим часом. Відомо, що відключення світла відбулись і в аеропорті острова, але його роботу не було зупинено завдяки генераторам.
Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.
Також спостерігались проблеми з енергопостачанням в головному управлінні поліції Балі, а також районних відділків і дільниць. Правоохоронцям довелося працювати на генераторах.
За даними ЗМІ, відключення сталось через пошкодження підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.
Варто нагадати, що Балі є головним туристичним центром Індонезії. Минулого року острів відвідали 6,3 мільйона іноземних туристів.
У понеділок, 28 квітня, кілька європейських країн, включаючи Іспанію, Францію та Португалію, пережили масштабний блекаут. Мільйони людей залишилися без електрики, що спричинило серйозні проблеми в роботі транспорту, комунікацій, підприємств та критичної інфраструктури.
За інформацією ЗМІ, відновлення електропостачання в Іспанії може тривати від 6 до 10 годин, і в країні було введено надзвичайний стан через ситуацію.
Причини відключень електроенергії наразі невідомі. Португальська національна електрична компанія REN припустила, що пожежі на південному заході Франції могли пошкодити важливу лінію електропередач між Перпіньяном і Нарбонною, що спричинило збої в енергомережі.
Днями Національний суд Іспанії оголосив про початок офіційного розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося минулого понеділка.
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