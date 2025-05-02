Не только Европа. На курортном Бали произошел тотальный блэкаут (фото)

По данным государственной компании Perusahaan Listrik Negara, отключения произошли в пятницу в 16:00 по местному времени. Известно, что отключения света произошли и в аэропорту острова, но его работа не была остановлена благодаря генераторам.

Из-за обесточивания не работали светофоры, что вызвало пробки на улицах. Сейчас работу светофоров удалось нормализовать.

Также наблюдались проблемы с энергоснабжением в главном управлении полиции Бали, а также районных отделений и участков. Правоохранителям пришлось работать на генераторах.

По данным СМИ, отключение произошло из-за повреждения подводных кабелей, которые соединяют энергосистему Бали с островом Ява, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов Бали.

Стоит напомнить, что Бали является главным туристическим центром Индонезии. В прошлом году остров посетили 6,3 миллиона иностранных туристов.