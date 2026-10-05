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Лише дві планети з 29: вчені з'ясували, де життя може бути розвиненішим, ніж на Землі

08:09 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Лише дві планети з 29: вчені з'ясували, де життя може бути розвиненішим, ніж на Землі Науковці розгадали нову таємницю парадоксу Фермі (фото: Frank Cone)
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Мільярди років не гарантують планеті складного життя - екзопланети можуть населяти лише мікроорганізми. Вчені з’ясували, що значно важливішою за вік планети може бути кількість енергії, яку вона отримує завдяки фотосинтезу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в International Journal of Astrobiology.

Науковці проаналізували умови на 29 найближчих екзопланетах, де потенційно може існувати рідка вода.

Моделювання показало, що лише на двох із них - GJ 1061c та K2-3d - життя мало шанс еволюціонувати далі, ніж на Землі. Для більшості інших світів ключовими стримувальними факторами стали брак світла, високі температури та опади.

Фотосинтез як годинник еволюції

Дослідники пояснюють: рослинність конвертує сонячне світло у хімічну енергію, створюючи основу для виникнення складних тваринних організмів.

Для оцінки еволюційного потенціалу вчені порівняли обсяги зв'язаного вуглецю за всю історію Землі з можливостями інших планет:

За 3,2 мільярда років до появи судинних рослин на Землі було зв'язано близько 2,4 × 10²⁵ грамів вуглецю.

Виникнення судинних рослин додало ще 7 × 10²⁵ грамів - це забезпечило появу ссавців та людини.

На відомій планеті TRAPPIST-1e за весь час її існування накопичено лише 21 відсоток від рівня Землі до появи судинних рослин.

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Чому червоні карлики уповільнюють розвиток життя?

Більшість відомих досліджуваних світів обертається навколо тьмяних червоних карликів і завжди повернені до своєї зірки лише одним боком.

Через це середня річна кількість світла там значно нижча, а для фотосинтезу доступна лише половина поверхні.

Навіть якщо такі планети на мільярди років старші за Землю, життя на них, за оцінками вчених, досі перебуває на бактеріальному рівні.

Вчені також зазначають: вирішальним обмеженням для росту рослин на більшості потенційно життєздатних екзопланет є брак дощів.

"Якщо там і виникнуть розумні істоти, їхнє середовище проживання нагадуватиме швидше пустельну планету з фільму "Дюна", аніж вологі тропіки "Аватара", - резюмують науковці.

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