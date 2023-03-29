В окупованій частині Запорізької області від мешканців вимагають "перепустки" на пересування

У ЦНС зазначають, щоб пересуватися окупованим регіоном Запорізької області з 1 квітня жителям потрібно отримати "перепустку" від "коменданта". При оформленні такої "перепустки" окупанти також проводять перепис авто та фільтрацію власників машин.

Також у Центрі національного спротиву нагадали, що росіяни можуть зупиняти людей будь-коли і на кожному блокпосту. Так окупанти раніше фактично заборонили пересуватися захопленими територіями, не кажучи про виїзд на вільні території.