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В окупованій частині Запорізької області від мешканців вимагають "перепустки" на пересування

Фото: окупанти вводять "перепустки" для мешканців окупованої частини Запорізької області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У тимчасово окупованій частині Запорізької області "місцева влада" посилює правила пересування регіоном для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, щоб пересуватися окупованим регіоном Запорізької області з 1 квітня жителям потрібно отримати "перепустку" від "коменданта". При оформленні такої "перепустки" окупанти також проводять перепис авто та фільтрацію власників машин.

Також у Центрі національного спротиву нагадали, що росіяни можуть зупиняти людей будь-коли і на кожному блокпосту. Так окупанти раніше фактично заборонили пересуватися захопленими територіями, не кажучи про виїзд на вільні території.

Раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти проводять інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Також нагадаємо, що РФ відправить прокурорів на тимчасово окуповані території через дефіцит місцевих колаборантів.

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окупантиЗапорожская область