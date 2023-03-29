В оккупированной части Запорожской области от жителей требуют "пропуска" на передвижение

В ЦНС отмечают, чтобы передвигаться по оккупированному региону Запорожской области с 1 апреля жителям нужно получить "пропуск" от "коменданта". При оформлении такого "пропуска" оккупанты также проводят перепись авто и фильтрацию владельцев машин.

Также в Центре национального сопротивления напомнили, что россияне могут останавливать людей когда угодно и на каждом блокпосту. Так оккупанты ранее фактически запретили перемещаться по захваченным территориям, не говоря о выезде на свободные территории.