Лише допомагає РФ. Зеленський відреагував на нагнітання паніки навколо обстрілів

Він нагадав, що з початку повномасштабної війни Україна пройшла багато жорстоких та підлих ударів Росії. Тому на повітряну тривогу необхідно завжди звертати увагу.

Як додав Зеленський, Україна має божевільного сусіда, він залишається таким як 24 лютого, так і на тисячний день війни.

"Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, - все це тільки Росії ж і допомагає", - підкреслив президент.

Він закликав українців дбати про те, щоб ніхто не міг використати їхні емоції у своїх власних інтересах.