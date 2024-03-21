Не лише чеська. Кулеба розповів про роботу над новими снарядними ініціативами

Незабаром українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи. Про е Україна продовжує працювати над схожими домовленостями й з іншими партнерами.

Про це розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми не зупиняємось на цій ініціативі і зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють. Бо однією ініціативою тут не обійдешся", - сказав міністр.

Проте він запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами.

"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи", - сказав Кулеба.

Чеська ініціатива

На початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч - калібру 122 мм.

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Минулого тижня чеський чиновник заявив, що перші поставки мають прибути до України не пізніше червня.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

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