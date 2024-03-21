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Не только чешская. Кулеба рассказал о работе над новыми снарядными инициативами

Украина, Четверг 21 марта 2024 22:07
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Не только чешская. Кулеба рассказал о работе над новыми снарядными инициативами Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вскоре украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы. О е Украина продолжает работать над похожими договоренностями и с другими партнерами.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", - сказал Кулеба.

Однако он заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами.

"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают. Потому что одной инициативой здесь не обойдешься", - сказал министр.

Чешская инициатива

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, не входящих в состав Европейского Союза, но согласившихся продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Союзники Украины выделили почти все необходимые средства на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

На прошлой неделе чешский чиновник заявил, что первые поставки должны прибыть в Украину не позже июня.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.

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