Не лише Блінкен. До Києва прибула прем'єр-міністр Данії

"В Парламенті виступає премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен", - пише народний депутат.

Фото: Метте Фредеріксен виступає в Верховній Раді (t.me/yzheleznyak)

Наразі інші подробиці її візиту не розкриваються. Варто додати, що ймовірно з міркувань безпеки, інформація про візит Метте Фредеріксен, як й Ентоні Блінкена, раніше не розкривався.

Візит високопосадовців 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, до України також прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. З самого ранку в Києві було частково перекрито рух транспорту в центрі. Зазвичай це роблять саме під час візиту міжнародних лідерів або ж делегацій.

Як пише CNN, з посиланням на високопоставленого посадовця Державного департаменту, під час візиту Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 млрд доларів нового фінансування.