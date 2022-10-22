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Не лише Берислав. Росіяни тікають з інших населених пунктів Херсонської області

Фото: російські війська тікають з Херсонської області (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти тікають не лише з Берислава (Херсонська область), а й з інших населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними української сторони, противник залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсоналу.

"Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у Херсоні. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту", - додали в Генштабі.

Фото: росіяни тікають з Херсонської області

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують тікати з Херсона, вже вивозять майно та документи.

Крім того, вони змушують місцевих жителів залишити місто.

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