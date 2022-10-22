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Не только Берислав. Россияне бегут из других населенных пунктов Херсонской области

Фото: российские войска бегут из Херсонской области (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты бегут не только из Берислава (Херсонская область), но и из других населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным украинской стороны, противник покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал

"Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", - добавили в Генштабе.

Фото: россияне бегут из Херсонской области

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают бежать из Херсона, уже вывозят имущество и документы.

Кроме того, они принуждают местных жителей покинуть город.

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