Не только Берислав. Россияне бегут из других населенных пунктов Херсонской области

Российские оккупанты бегут не только из Берислава (Херсонская область), но и из других населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным украинской стороны, противник покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал
"Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста", - добавили в Генштабе.
Фото: россияне бегут из Херсонской области
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают бежать из Херсона, уже вывозят имущество и документы.
Кроме того, они принуждают местных жителей покинуть город.
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