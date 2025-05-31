Не лише артилерія: виробники якої зброї долучаться до "данської моделі"

За словами Пролубщикова, "данська модель" наразі працює ефективно. Він розповів, що зараз Агенція оборонних закупівель опрацьовує ще декілька проєктів з іншими виробниками вітчизняної техніки, які забажали взяти участь у цьому проєкті.

Керівник Офісу наземної техніки АОЗ зазначив, що з кожним днем вітчизняних виробників, які готові відкрити своє виробництво, показати власні спроможності й долучитися до "данської моделі", стає все більше і більше.

"У найближчій перспективі плануємо долучити до цієї моделі виробників спеціальних броньованих автомобілів, безпілотних літальних апаратів, а також деяких виробників, скажімо так, ракет. Це дуже перспективний напрямок, який розвивається. І зараз за підтримки Міністерства оборони, Генерального штабу, агенція нарощує ці темпи контрактування з "данською моделлю", - запевнив він.