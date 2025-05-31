Не только артиллерия: производители какого оружия присоединятся к "датской модели"

По словам Пролубщикова, "датская модель" пока работает эффективно. Он рассказал, что сейчас Агентство оборонных закупок прорабатывает еще несколько проектов с другими производителями отечественной техники, которые пожелали принять участие в этом проекте.

Руководитель Офиса наземной техники АОЗ отметил, что с каждым днем отечественных производителей, которые готовы открыть свое производство, показать собственные способности и присоединиться к "датской модели", становится все больше и больше.

"В ближайшей перспективе планируем приобщить к этой модели производителей специальных бронированных автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, а также некоторых производителей, скажем так, ракет. Это очень перспективное направление, которое развивается. И сейчас при поддержке Министерства обороны, Генерального штаба, агентство наращивает эти темпы контрактирования с "датской моделью", - заверил он.