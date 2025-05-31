Не лише артилерія: виробники якої зброї долучаться до "данської моделі"

Україна готується залучити до "данської моделі" виробників броньованої техніки, дронів і навіть ракет. Цей формат вже довів ефективність, а тепер масштабується для зміцнення оборонної спроможності держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу наземної техніки Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Сергія Пролубщикова.

За словами Пролубщикова, "данська модель" наразі працює ефективно. Він розповів, що зараз Агенція оборонних закупівель опрацьовує ще декілька проєктів з іншими виробниками вітчизняної техніки, які забажали взяти участь у цьому проєкті.

Керівник Офісу наземної техніки АОЗ зазначив, що з кожним днем вітчизняних виробників, які готові відкрити своє виробництво, показати власні спроможності й долучитися до "данської моделі", стає все більше і більше.

"У найближчій перспективі плануємо долучити до цієї моделі виробників спеціальних броньованих автомобілів, безпілотних літальних апаратів, а також деяких виробників, скажімо так, ракет. Це дуже перспективний напрямок, який розвивається. І зараз за підтримки Міністерства оборони, Генерального штабу, агенція нарощує ці темпи контрактування з "данською моделлю", - запевнив він.