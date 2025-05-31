Не только артиллерия: производители какого оружия присоединятся к "датской модели"

Украина готовится привлечь к "датской модели" производителей бронированной техники, дронов и даже ракет. Этот формат уже доказал эффективность, а теперь масштабируется для укрепления оборонной способности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса наземной техники Агентства оборонных закупок (АОЗ) Сергея Пролубщикова.

По словам Пролубщикова, "датская модель" пока работает эффективно. Он рассказал, что сейчас Агентство оборонных закупок прорабатывает еще несколько проектов с другими производителями отечественной техники, которые пожелали принять участие в этом проекте.

Руководитель Офиса наземной техники АОЗ отметил, что с каждым днем отечественных производителей, которые готовы открыть свое производство, показать собственные способности и присоединиться к "датской модели", становится все больше и больше.

"В ближайшей перспективе планируем приобщить к этой модели производителей специальных бронированных автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, а также некоторых производителей, скажем так, ракет. Это очень перспективное направление, которое развивается. И сейчас при поддержке Министерства обороны, Генерального штаба, агентство наращивает эти темпы контрактирования с "датской моделью", - заверил он.