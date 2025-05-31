Не только артиллерия: производители какого оружия присоединятся к "датской модели"
Украина готовится привлечь к "датской модели" производителей бронированной техники, дронов и даже ракет. Этот формат уже доказал эффективность, а теперь масштабируется для укрепления оборонной способности государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса наземной техники Агентства оборонных закупок (АОЗ) Сергея Пролубщикова.
По словам Пролубщикова, "датская модель" пока работает эффективно. Он рассказал, что сейчас Агентство оборонных закупок прорабатывает еще несколько проектов с другими производителями отечественной техники, которые пожелали принять участие в этом проекте.
Руководитель Офиса наземной техники АОЗ отметил, что с каждым днем отечественных производителей, которые готовы открыть свое производство, показать собственные способности и присоединиться к "датской модели", становится все больше и больше.
"В ближайшей перспективе планируем приобщить к этой модели производителей специальных бронированных автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, а также некоторых производителей, скажем так, ракет. Это очень перспективное направление, которое развивается. И сейчас при поддержке Министерства обороны, Генерального штаба, агентство наращивает эти темпы контрактирования с "датской моделью", - заверил он.
Производство оружия в Украине
Стоит отметить, что во время войны Украина нарастила производство оружия. Кроме отечественных компаний, оружие для Украины производят также в странах-партнерах на совместных производствах.
Также на территории Украины открываются филиалы иностранных компаний. Как известно, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три завода.
Украинские компании производят дроны, бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и другое вооружение. Кроме того, Украина усилила ракетную программу.
Заметим, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины не так давно представило производителям беспилотных аппаратов обновленную модель закупок дронов для ВСУ, которая призвана стимулировать развитие отечественного рынка благодаря формированию конкурентной среды, построению понятных правил и возможности планировать производство.
Подробнее о том, как работает "датская модель" предоставления военной помощи Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.
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