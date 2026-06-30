Лише 55% дітей ходять до садочків, і проблема не в місцях: у МОН назвали причину

В Україні дитячі садки відвідують лише 55% дітей віком до шести років. При цьому головною перепоною для батьків сьогодні є вже не дефіцит місць, а питання безпеки та наявності укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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За результатами дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", нині заклади дошкільної освіти відвідують 55% дітей віком від 0 до 6 років.
Найвищий рівень відвідуваності зафіксований серед дітей 5-6 років - 73%. Серед дітей 3-4 років до садочків ходять 69%, тоді як серед малюків до трьох років - лише 15%.
Водночас проблема нестачі місць, яка раніше була однією з ключових, поступово втрачає актуальність. Так, 74% батьків змогли влаштувати дитину до садка менш ніж за місяць, а 82% тих, хто користувався електронною чергою, вважають її ефективною.
У МОН зазначають, що на тлі скорочення народжуваності дедалі більшого значення набуває безпекова ситуація.
Серед батьків дітей віком 3-6 років 33% назвали головною причиною невідвідування садка саме питання безпеки, ще 13% - відсутність укриття.
Понад половина опитаних (52%) звертає увагу на наявність укриття під час вибору закладу, а для 76% вирішальним фактором залишається близькість дитсадка до дому або роботи.
Опитування також показало, що українці дедалі частіше сприймають дитячий садок не лише як місце догляду, а як простір для розвитку.
За останні два роки частка батьків, які називають ранній розвиток однією з головних причин відвідування садка, зросла з 39% до 49%. Водночас кількість тих, хто добре розуміє важливість раннього розвитку, майже потроїлася - з 20% до 57%.
Найчастіше батьки віддають дітей до садка, щоб вони могли спілкуватися з однолітками (77%), розвиватися (49%) та краще підготуватися до школи (29%).
При цьому 76% батьків відзначили позитивні зміни у розвитку дітей після початку відвідування дошкільного закладу. Найчастіше йдеться про розвиток комунікативних навичок, самостійності та вміння взаємодіяти з іншими людьми.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть записати дитину до дитячого садка онлайн. Сервіс отримав новий дизайн, зручнішу навігацію, сучасні способи авторизації та посилений захист персональних даних, при цьому всі раніше подані заяви й місця в електронній черзі збережено.
Також ми розповідали, що у Києві триває набір дітей до комунальних дитячих садків на 2026-2027 навчальний рік. Батьки можуть записати дитину онлайн через електронну систему, а в садочках столиці наразі доступно майже 11 тисяч вільних місць.