Лише 30% біженців повернуться в Україну після закінчення війни, - прогноз демографа

Повернення українських біженців

За даними Євростату на 30 червня в країнах Євросоюзу перебувало 4,4 мільйона українців.

"Десь ще 600 тисяч - в інших країнах, поза межами ЄС. Це передусім, безумовно, Канада, Британія, трохи Молдова. Тобто це приблизно 5 мільйонів", - каже демографка.

За її словами, третина з цієї кількості - діти та підлітки до 18 років, лише 6% - люди у віці понад 65 років.

У 2022 році можна було прогнозувати повернення близько 50% українців, які виїхали за межі країни через війну. Зараз, на думку Лібанової, умовно можна розраховувати на повернення третини з них.

Чому не повернуться

Лібанова вважає, що щомісяця війни зменшується кількість тих, хто готовий повернутися в Україну.

"Тому що все більше адаптуються там, і все більше руйнувань тут. Якщо подивитися на відсоток наших жінок, у віці від 20 до 64 років - 70% цих жінок працюють (за кордоном - ред.). Це абсолютно неймовірний показник для першої хвилі мігрантів", - каже вона.

Науковиця додала, що після завершення війни та скасування заборони на виїзд чоловіків може відбутися друга хвиля міграції з України. Ветерани повертатимуться з фронту і, ймовірно, не зможуть знайти у цивільному житті такі ж високі зарплати.

"А за кордоном дружина, яка вже влаштувалася, дитина, яка, як вони вважають, має перспективи кращого майбутнього", - сказала Лібанова.