Лише 30% біженців повернуться в Україну після закінчення війни, - прогноз демографа

Наразі за кордоном перебувають близько 5 мільйонів українських біженців. За прогнозами, лише кожний третій з них повернеться на Батьківщину після закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Інституту демографії та дослідження якості життя Елли Лібанової під час Київського міжнародного економічного форуму, передає "Укрінформ".
За даними Євростату на 30 червня в країнах Євросоюзу перебувало 4,4 мільйона українців.
"Десь ще 600 тисяч - в інших країнах, поза межами ЄС. Це передусім, безумовно, Канада, Британія, трохи Молдова. Тобто це приблизно 5 мільйонів", - каже демографка.
За її словами, третина з цієї кількості - діти та підлітки до 18 років, лише 6% - люди у віці понад 65 років.
У 2022 році можна було прогнозувати повернення близько 50% українців, які виїхали за межі країни через війну. Зараз, на думку Лібанової, умовно можна розраховувати на повернення третини з них.
Лібанова вважає, що щомісяця війни зменшується кількість тих, хто готовий повернутися в Україну.
"Тому що все більше адаптуються там, і все більше руйнувань тут. Якщо подивитися на відсоток наших жінок, у віці від 20 до 64 років - 70% цих жінок працюють (за кордоном - ред.). Це абсолютно неймовірний показник для першої хвилі мігрантів", - каже вона.
Науковиця додала, що після завершення війни та скасування заборони на виїзд чоловіків може відбутися друга хвиля міграції з України. Ветерани повертатимуться з фронту і, ймовірно, не зможуть знайти у цивільному житті такі ж високі зарплати.
"А за кордоном дружина, яка вже влаштувалася, дитина, яка, як вони вважають, має перспективи кращого майбутнього", - сказала Лібанова.
Раніше РБК-Україна писало, що населення України скоротилося до 28,5 мільйонів осіб через виїзд громадян за кордон. Ситуація ускладнилася міграційними процесами за останній період, повідомила Елла Лібанова.
Крім того, на рішення українців, які вимушено виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення, впливає цілий комплекс чинників. Повернення додому не завжди залежить навіть від фінансів.