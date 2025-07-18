Лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни, - експерт

Українські ветерани після повернення до цивільного життя переважно обирають для себе нові професії. Лише 22% повертаються до діяльності, якою займалися до війни.

Про це розповіла голова наглядової ради проєкту "Серце Азовсталі" Наталія Ємченко, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Delo.ua .

Так, за її словами, соціологічне дослідження, проведене торік, показало, що лише 22% ветеранів повертаються до тих професій, які мали до війни і є великий запит на зміни.

"Тому ми і приділяємо таку значну увагу саме профорієнтації. Це, по-перше, допомагає визначити, чим ветеран хоче займатися. А по-друге, чим він може бути корисним. Як на мене, коли ми поєднуємо ці два елементи, то в результаті маємо успішну самореалізацію, а не просто працевлаштування. Адже набагато легше стати успішним у тій справі, яка тобі більше подобається", - зазначила вона.

Ємченко додала, що для успішного працевлаштування ветеранів важливе і соціальне налаштування, адже часто роботодавці бояться ризику "нестабільного" кандидата, який пережив війну.

"Наш меседж: ветеран - це не ризик, а ресурс. Із гідною підтримкою та правильною комунікацією він дає цінність будь-якій організації", - додала Наталія Ємченко.