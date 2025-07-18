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Только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны, - эксперт

Украина, Пятница 18 июля 2025 17:03
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Только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны, - эксперт Фото: "Сердце Азовстали" основано в 2023 году (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинские ветераны после возвращения к гражданской жизни преимущественно выбирают для себя новые профессии. Лишь 22% возвращаются к деятельности, которой занимались до войны.

Об этом рассказала глава наблюдательного совета проекта "Сердце Азовстали" Наталья Емченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Delo.ua.

Так, по ее словам, социологическое исследование, проведенное в прошлом году, показало, что только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны и есть большой запрос на изменения.

"Поэтому мы и уделяем такое значительное внимание именно профориентации. Это, во-первых, помогает определить, чем ветеран хочет заниматься. А во-вторых, чем он может быть полезным. Как по мне, когда мы объединяем эти два элемента, то в результате имеем успешную самореализацию, а не просто трудоустройство. Ведь гораздо легче стать успешным в том деле, которое тебе больше нравится", - отметила она.

Емченко добавила, что для успешного трудоустройства ветеранов важна и социальная настройка, ведь часто работодатели боятся риска "нестабильного" кандидата, который пережил войну.

"Наш месседж: ветеран - это не риск, а ресурс. С достойной поддержкой и правильной коммуникацией он дает ценность любой организации", - добавила Наталья Емченко.

"Сердце Азовстали"

"Сердце Азовстали" - проект поддержки защитников Мариуполя и их семей, основанный в 2023 году Ринатом Ахметовым.

Организация разработала экосистему поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве и т.д.

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