Только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны, - эксперт

Украинские ветераны после возвращения к гражданской жизни преимущественно выбирают для себя новые профессии. Лишь 22% возвращаются к деятельности, которой занимались до войны.

Так, по ее словам, социологическое исследование, проведенное в прошлом году, показало, что только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны и есть большой запрос на изменения.

"Поэтому мы и уделяем такое значительное внимание именно профориентации. Это, во-первых, помогает определить, чем ветеран хочет заниматься. А во-вторых, чем он может быть полезным. Как по мне, когда мы объединяем эти два элемента, то в результате имеем успешную самореализацию, а не просто трудоустройство. Ведь гораздо легче стать успешным в том деле, которое тебе больше нравится", - отметила она.

Емченко добавила, что для успешного трудоустройства ветеранов важна и социальная настройка, ведь часто работодатели боятся риска "нестабильного" кандидата, который пережил войну.

"Наш месседж: ветеран - это не риск, а ресурс. С достойной поддержкой и правильной коммуникацией он дает ценность любой организации", - добавила Наталья Емченко.