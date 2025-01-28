Лише 20 МВт у 2024 році: названі причини, чому відновлювальна енергетика не розвивається

"За даними НЕК 'Укренерго', заборгованість перед оператором на балансуючому ринку вже перевищила 35 млрд грн", – повідомила Орлова.



Ситуація з фінансуванням "зеленого" тарифу також викликає занепокоєння. За словами експертки, у 2024 році він був профінансований лише на 80%. Вона підкреслила, що ситуація з боргами стримує інвестиції у галузь.



"Ринкова ситуація є одним із вирішальних факторів для потенційних інвесторів. І поточний стан став однією з причин низької зацікавленості з їх боку – тому встановлена потужність ВЕС у 2024-му році склала лише 20 МВт", – додала вона.



За словами Орлової, ключовими перешкодами для інвесторів також залишаються питання страхування інвестицій та хеджування ризиків в умовах війни.



Раніше експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Адріан Прокіп також наголосив, що ситуація з боргами на енергоринку створює значні перешкоди для розвитку нової генерації та інвестицій у галузь.