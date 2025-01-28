Только 20 МВт в 2024 году: названы причины, почему возобновляемая энергетика не развивается

"По данным НЭК 'Укрэнерго', задолженность перед оператором на балансирующем рынке уже превысила 35 млрд грн", - сообщила Орлова.



Ситуация с финансированием "зеленого" тарифа также вызывает беспокойство. По словам эксперта, в 2024 году он был профинансирован лишь на 80%. Она подчеркнула, что ситуация с долгами сдерживает инвестиции в отрасль.



"Рыночная ситуация является одним из решающих факторов для потенциальных инвесторов. И текущее состояние стало одной из причин низкой заинтересованности с их стороны - поэтому установленная мощность ВЭС в 2024 году составила лишь 20 МВт", - добавила она.



По словам Орловой, ключевыми препятствиями для инвесторов также остаются вопросы страхования инвестиций и хеджирования рисков в условиях войны.



Ранее эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Адриан Прокип также отметил, что ситуация с долгами на энергорынке создает значительные препятствия для развития новой генерации и инвестиций в отрасль.