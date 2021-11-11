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Чи позбавлять Разумкова і його прихильників мандатів: що говорять у Зеленського

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 09:34
Чи позбавлять Разумкова і його прихильників мандатів: що говорять у Зеленського Фото: екс-спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Входження в міжфракційне об'єднання, яке створив Дмитро Разумков, не передбачає позбавлення мандата. При цьому в керівництві "Слуги народу" вже попередили депутатів: якщо вони захочуть вийти з фракції монобільшості і вступити в парламентську групу до екс-спікера Ради - тоді їх позбавлять мандатів.

Про це йдеться в матеріалі "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".

Одне з джерел в монобільшості вважає, що прихильники Разумкова будуть вичікувати, поки фракція сама не вирішить виключити їх зі своїх лав. Такий спосіб захистить їх від втрати мандатів.

"Якщо вони будуть себе поводити, наприклад, як Артем Дмитрук (мажоритарник з СН, який критикує фракцію і партію, - ред.) то, можливо, ми будемо змушені виключати і списочників. Звичайно, всіх ми не виженемо, щоб не підбити монобільшість. Кожен випадок буде розглядатися окремо", - пояснив співрозмовник в команді Зеленського.

З мандатом Разумкова ситуація більш заплутана. Публічно в "Слузі народу" допустили можливість позбавити його депутатства, але сам Разумков переконаний, що законних підстав забирати у нього мандат немає.

"На мій погляд, пан Разумков є позафракційним депутатом вже більше двох років. Якщо певний депутат зайшов з певною командою за політичним списком партії, а потім від'єднується від команди формально і по суті, то питання про його подальше перебування у складі парламенту може підніматися. Але як ми бачимо зараз - це питання поки не піднімається", - сказав РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.

Навіть якщо партія спробує позбавити Разумкова мандата, то надасть йому послугу, додавши йому кілька відсотків рейтингу, заявив виданню один зі співрозмовників в МФО.

Нагадаємо, Ахметов відповів, чи підтримує він партію Разумкова.

До цього Аваков спростував створення партії з Разумковим і звинуватив Банкову у фейках.

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Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради