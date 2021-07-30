Лишь 30 нардепов за два года работы Рады посетили все заседания своих профильных комитетов

За два года работы Верховной рады (с августа 2019 по 15 июля 2021 года включительно) комитеты провели 1570 заседаний. За это время чаще всего заседали представители следующих комитетов: комитет по вопросам бюджета - 96 заседаний, Комитет по вопросам нацбезопасности - 96 заседаний и Комитет по вопросам экологии - 91 заседание.

Зато реже всего собирались Комитет по вопросам молодежи-29 заседаний, Комитет по вопросам прав человека - 37 заседаний и Комитет по вопросам транспорта - 39 заседаний.

Нардепы, которые не пропустили ни одного заседания своих комитетов:

Антонина Славицкая - антикоррупционный комитет (87 заседаний) Ярослав Юрчишин - антикоррупционный комитет (87 заседаний) Михаил Цымбалюк - Комитет по вопросам соцполитики (83 заседания) Михаил Радуцкий - Комитет по вопросам медицины (79 заседаний) Оксана Гринчук - Комитет по вопросам регламента (78 заседаний) Сергей Кальченко - Комитет по вопросам регламента (78 заседаний) Денис Монастырский - Правоохранительный комитет (78 заседаний) Максим Павлюк - Правоохранительный комитет (78 заседаний) Сергей Бабак - Комитет по вопросам образования (77 заседаний) Ольга Коваль - Комитет по вопросам образования (77 заседаний) Анна Личман - Комитет по вопросам экономики (74 заседания) Артем Черноморов - Аграрный комитет (72 заседания) Роман Бабий - Комитет по вопросам правовой политики (69 заседаний) Владимир Ватрас - Комитет по вопросам правовой политики (69 заседаний) Сергей Демченко-Комитет по вопросам правовой политики (69 заседаний) Дирдін Максим - Комитет по вопросам правовой политики (69 заседаний) Андрей Костин - Комитет по вопросам правовой политики (69 заседаний) Олег Макаров - Комитет по вопросам правовой политики (69 заседаний) Евгений Петруняк - Комитет по вопросам финансов (53 заседания) Андрей Герус - Комитет по вопросам энергетики (45 заседаний) Евгений Пивоваров - Комитет по вопросам энергетики (45 заседаний) Остап Шипайло - Комитет по вопросам энергетики (45 заседаний) Николай Величкович - Комитет по вопросам транспорта (39 заседаний) Игорь Негулевский - Комитет по вопросам транспорта (39 заседаний) Петр Павловский - Комитет по вопросам транспорта (39 заседаний) Владимир Козак - Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры (39 заседаний) Дмитрий Лубинец - Комитет по вопросам прав человека (37 заседаний) Тарас Тарасенко - Комитет по вопросам прав человека (37 заседаний) Георгий Мазурашу - Комитет по вопросам молодежи (29 заседаний) Василий Мокан - Комитет по вопросам молодежи (29 заседаний)

В основном "отличники" относятся к руководству комитетов (являются председателями, заместителями или руководителями подкомитетов).