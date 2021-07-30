Лише 30 нардепів за два роки роботи Ради відвідали всі засідання своїх профільних комітетів

За два роки роботи Верховної ради (з серпня 2019 по 15 липня 2021 року включно) комітети провели 1570 засідань. За цей час найчастіше засідали представники наступних комітетів: Комітет з питань бюджету - 96 засідань, Комітет з питань нацбезпеки - 96 засідань та Комітет з питань екології - 91 засідання.

Натомість, найрідше збиралися Комітет з питань молоді - 29 засідань, Комітет з питань прав людини - 37 засідань та Комітет з питань транспорту - 39 засідань.

Нардепи, які не пропустили жодного засідання своїх комітетів:

Антоніна Славицька - Антикорупційний комітет (87 засідань) Ярослав Юрчишин - Антикорупційний комітет (87 засідань) Михайло Цимбалюк - Комітет з питань соцполітики (83 засідання) Михайло Радуцький - Комітет з питань медицини (79 засідань) Оксана Гринчук - Комітет з питань Регламенту (78 засідань) Сергій Кальченко - Комітет з питань Регламенту (78 засідань) Денис Монастирський - Правоохоронний комітет (78 засідань) Максим Павлюк - Правоохоронний комітет (78 засідань) Сергій Бабак - Комітет з питань освіти (77 засідань) Ольга Коваль - Комітет з питань освіти (77 засідань) Ганна Лічман - Комітет з питань економіки (74 засідання) Артем Чорноморов - Аграрний комітет (72 засідання) Роман Бабій - Комітет з питань правової політики (69 засідань) Володимир Ватрас - Комітет з питань правової політики (69 засідань) Сергій Демченко - Комітет з питань правової політики (69 засідань) Максим Дирдін - Комітет з питань правової політики (69 засідань) Андрій Костін - Комітет з питань правової політики (69 засідань) Олег Макаров - Комітет з питань правової політики (69 засідань) Євген Петруняк - Комітет з питань фінансів (53 засідання) Андрій Герус - Комітет з питань енергетики (45 засідань) Євген Пивоваров - Комітет з питань енергетики (45 засідань) Остап Шипайло - Комітет з питань енергетики (45 засідань) Микола Величкович - Комітет з питань транспорту (39 засідань) Ігор Негулевський - Комітет з питань транспорту (39 засідань) Петро Павловський - Комітет з питань транспорту (39 засідань) Володимир Козак - Комітет з питань транспорту та інфраструктури (39 засідань) Дмитро Лубінець - Комітет з питань прав людини (37 засідань) Тарас Тарасенко - Комітет з питань прав людини (37 засідань) Георгій Мазурашу - Комітет з питань молоді (29 засідань) Василь Мокан - Комітет з питань молоді (29 засідань)

Переважно "відмінники" належать до керівництва комітетів (є головами, заступниками або очільниками підкомітетів).