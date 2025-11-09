Лісабон вибухнув гнівом: тисячі людей виступили проти реформ уряду Монтенегро

У Лісабоні, столиці Португалії, десятки тисяч людей протестували проти нового трудового законодавства, запропонованого урядом прем’єра Луїша Монтенегро.

Акція протесту, організована найбільшою профспілковою організацією CGTP, відбулася 8 листопада 2025 року під гаслом "Усі до Лісабона" та об’єднала працівників як державного, так і приватного секторів.

Демонстранти зібралися спочатку на майданчиках - в Аморейрас (державний сектор) та Салданья (приватний сектор), після чого рушили маршем по Авеніда-да-Лібердаде до площі Рештаурадорес, де виступили представники CGTP.

Учасники акції розмахували прапорами профспілок та організацій і несли плакати з гаслами "ні пакету трудових законів" і "інший шлях можливий". Серед скандованих лозунгів лунали "ми не здамося, пакет впаде" та "робітничий пакет наказав начальник, тут не треба жартувати, це для посилення експлуатації".

Причиною протестів стали зміни до трудового кодексу, схвалені урядом прем’єр-міністра Луїса Монтенегро у вересні 2025 року. Законопроєкт, за словами влади, має підвищити конкурентоспроможність португальської економіки.

От тільки мітингувальники стурбовані тим, що нові правила порушують права робітників і сприяють посиленню трудової експлуатації.

Зокрема, уряд пропонує спрощення процедур звільнення працівників, пом’якшення обмежень на аутсорсинг та можливість створення "індивідуальних банків часу", що дозволяє працювати до двох додаткових годин на день, але не більше 150 годин на рік.

Протестувальники також висловили невдоволення низькими зарплатами в країні: понад 50% працівників Португалії заробляють менше ніж 1000 євро на місяць, а мінімальна заробітна плата становить лише 870 євро, що є однією з найнижчих у Євросоюзі.

Під час мітингу лунали заклики до підвищення зарплат і захисту трудових прав, а також вимоги відмовитися від політики, яка, на думку учасників, ставить бізнесові інтереси вище за права людей.

Акція у Лісабоні стала однією з найбільших демонстрацій останніх років у Португалії.

Профспілки вже оголосили, що готові до подальших акцій протесту, якщо влада не перегляне суперечливі положення законопроєкту.