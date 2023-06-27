З липня в Україні завершується дія карантину через COVID-19, - Шмигаль

З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, "відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами".

"Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм", - додав Шмигаль.

Скасування статусу пандемії

Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

Раніше очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень. За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою не тільки протиепідемічні обмеження, але й дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину.

При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.

Детальніше про скасування карантину читайте в матеріалі РБК-Україна.