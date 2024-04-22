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З липня ОПЕК+ збільшить видобуток нафти, - Bloomberg

Фото: З липня ОПЕК+ збільшить видобуток нафти (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що ОПЕК та її партнери почнуть поступово збільшувати видобуток нафти з липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

МВФ налаштований більш оптимістично щодо Саудівської Аравії, чия економіка скоротилася минулого року, оскільки вона очолила альянс ОПЕК+ разом із Росією у скороченні видобутку, що призвело до скорочення постачання та зростання цін на нафту. У 2022 році рекордний видобуток нафти привів Саудівську Аравію до найшвидшого розширення в G-20.

Ситуація на нафтовому ринку

Раніше ми писали, що Росія почала продавати нафту Urals на чверть дорожче за цінову стелю.

До речі, Росія наказала своїм компаніям зменшити видобуток нафти.

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НАФТА