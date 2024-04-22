З липня ОПЕК+ збільшить видобуток нафти, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що ОПЕК та її партнери почнуть поступово збільшувати видобуток нафти з липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
МВФ налаштований більш оптимістично щодо Саудівської Аравії, чия економіка скоротилася минулого року, оскільки вона очолила альянс ОПЕК+ разом із Росією у скороченні видобутку, що призвело до скорочення постачання та зростання цін на нафту. У 2022 році рекордний видобуток нафти привів Саудівську Аравію до найшвидшого розширення в G-20.
Раніше ми писали, що Росія почала продавати нафту Urals на чверть дорожче за цінову стелю.
До речі, Росія наказала своїм компаніям зменшити видобуток нафти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.