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C июля ОПЕК+ увеличит добычу нефти, - Bloomberg

Фото: C июля ОПЕК+ увеличит добычу нефти (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ОПЕК и ее партнеры начнут постепенно увеличивать добычу нефти с июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

МВФ настроен более оптимистично в отношении Саудовской Аравии, чья экономика сократилась в прошлом году, поскольку она возглавила альянс ОПЕК+ вместе с Россией в сокращении добычи, что привело к сокращению поставок и росту цен на нефть. В 2022 году рекордная добыча нефти привела Саудовскую Аравию к самому быстрому расширению в G-20.

Ситуация на нефтяном рынке

Ранее мы писали, что Россия начала продавать нефть Urals на четверть дороже ценового потолка.

К слову, Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти.

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