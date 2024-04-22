C июля ОПЕК+ увеличит добычу нефти, - Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ОПЕК и ее партнеры начнут постепенно увеличивать добычу нефти с июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
МВФ настроен более оптимистично в отношении Саудовской Аравии, чья экономика сократилась в прошлом году, поскольку она возглавила альянс ОПЕК+ вместе с Россией в сокращении добычи, что привело к сокращению поставок и росту цен на нефть. В 2022 году рекордная добыча нефти привела Саудовскую Аравию к самому быстрому расширению в G-20.
Ранее мы писали, что Россия начала продавать нефть Urals на четверть дороже ценового потолка.
К слову, Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти.
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