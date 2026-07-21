Липецьк, Бєлгород і не лише атакували ракети: під удар потрапила промисловість, виникла пожежа

Росія зіткнулася в ніч проти вівторка, 21 липня, з комбінованим ударом. Липецьк, Бєлгород, Анапа, Волгоград та інші міста накрили ракети та дрони, через що спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
У Липецьку після оголошення ракетної небезпеки вночі спалахнула пожежа в районі ТЕЦ, повідомив один із пабліків. Займання сталося на території між ТЕЦ-2 та "Новолипецьким металургійним комбінатом" НЛМК .
Однак, чи залишився вражений НЛМК чи ТЕЦ-2 після атаки - залишається незрозумілим поки що.
Зазначимо, що Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) – найбільший сталеливарний комбінат у Росії, який виробляє близько 20% усієї російської сталі.
За інформацією пропагандистських ЗМІ, завод НЛМК займається виробництвом цивільної продукції, проте сталь комбінат купує зокрема компанії, що спеціалізуються на виробництві ракет.
У компанії, втім, заявляють, що "ніколи не постачали продукцію військового призначення російському ВПК", що суперечить інформації спецслужб України.
У той же час Липецька ТЕЦ-2 – одна з найбільших теплоелектростанцій Чорнозем'я, що забезпечує теплом м. Липецьк та деякі промислові підприємства району.
Губернатор Липецької області Єгор Артамонов підтвердив атаку на регіон та його об'єкти.
Під удар вночі 21 липня до РФ також потрапив і Бєлгород разом із регіональними населеними пунктами та містами. Над обласним центром та Білгородською агломерацією "йшов дощ із уламків збитих ракет", повідомили пабліки.
Водночас відомо, що внаслідок атаки в деяких частинах міста зникло водопостачання, ймовірні прильоти з енергетичної інфраструктури.
За інформацією оперштабу Бєлгородської області, під час ракетного обстрілу Білгорода та округу ніхто не постраждав. Більше інформації про наслідки обстрілу в оперштабі не повідомили.
Жителі Волгограда повідомили про вибухи та сирену в ніч на вівторок, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку. Однак незрозуміло, чи був у результаті удар чи ні, бо про наслідки після цього досі нічого невідомо.
Відомо також про дрони в Анапі, Маріуполі та Криму. На півострові пролунали вибухи вночі. Більше про наслідки атаки безпілотників – на відео.
Нагадаємо, напередодні Оператори Сил безпілотних систем України знищили вісім важливих елементів російської протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, спецназівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області.