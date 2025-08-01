UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

За липень ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин після обстрілів

Фото: ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин за липень після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Протягом липня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині за липень енергетики повернули світло у 345,7 тисяч домівок, постраждалих через обстріли.

Водночас Донеччина залишається осередком найважчих боїв. Минулого місяця тут вдалося повернути електрику у 306,2 тисячі осель.

Енергетики приступають до робіт одразу після того, як отримають дозвіл від військових та ДСНС.
 

Нагадаємо, у червні енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн - на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн - на підтримку українського вуглевидобутку.

Зокрема, за останіми даними, компанія ДТЕК інвестувала 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКВійна в УкраїніЕнергетики