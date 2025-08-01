За июль ДТЭК вернул свет в дома более 650 тысяч семей после обстрелов

В течение июля энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что на Днепропетровщине за июль энергетики вернули свет в 345,7 тысяч домов, пострадавших из-за обстрелов.
В то же время Донецкая область остается центром тяжелых боев. В прошлом месяце здесь удалось вернуть электричество в 306,2 тысячи домов.
Энергетики приступают к работам сразу после того, как получат разрешение от военных и ГСЧС.
Напомним, в июне энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, обесточенных из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.
Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова направил 3,6 млрд грн - на восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн - на поддержку украинской угледобычи.
В частности, по последним данным, компания ДТЭК инвестировала 1,6 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций после обстрелов.