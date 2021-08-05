Лионель Месси ушел из "Барселоны"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление "Барселоны" .

"Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно были намерены подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий", - сообщили в клубе.

Поскольку контракт между Месси и "Барселоной" не подписан, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.

"В результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "", - подчеркнули в клубе.