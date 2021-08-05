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Ліонель Мессі пішов з "Барселони"

Автор: Дмитро Левицький

Ліонель Мессі офіційно йде з іспанського футбольного клубу "Барселона". Клуб та Мессі не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву "Барселони".

"Мессі не залишиться в "Барселоні". Не дивлячись на те, що клуб і гравець досягли угоди і явно мали намір підписати новий контракт сьогодні, цього не може статися через фінансові та структурні перешкоди", - повідомили в клубі.

Оскільки контракт між Мессі та "Барселоною" не підписаний, гравець не має причин надалі перебувати в клубі.

"В результаті цієї ситуації Мессі не повинен залишатися в ФК "Барселона". Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані. "Барселона" від щирого серця висловлює свою подяку гравцеві за його внесок в розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в його особистому та професійному житті", - наголосили в клубі.

Нагадаємо, на початку липня Мессі став вільним гравцем, оскільки його контракт з "Барселоною" закінчився. Однак вже в середині липня з'явилася інформація, що "Барселона" домовилася про новий контракт з Мессі.

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