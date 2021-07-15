"Барселона" договорилась о новом контракте с Месси. Клуб также готовит продажу Гризманна

"Барселона" и форвард Лионель Месси договорились о новом контракте для аргентинца. Он будет рассчитан до лета 2026 года.

Стороны согласовали пятилетний контракт вместо двухлетнего. Однако Месси вряд ли останется в клубе до конца сезона-2025/26, когда ему исполнится 39 лет. Ожидается, что в 2023-м Лео уйдет, чтобы завершить карьеру в одной из команд американской МЛС. У него есть дом в Майами.

Аргентинский нападающий пошел на уступки с учетом финансовой ситуации в "Барсе". Клуб не мог предоставить Месси прежний контракт в связи с необходимостью разгрузить зарплатную ведомость на следующий сезон. Из-за этого, Лионель получит на 50% меньше денег - почти 20 миллионов евро в сезоне-2021/22. После этого, во втором сезоне зарплата вырастит. Условия контракта одобрила Ла Лига, которая не была готова идти на уступки ради дорогостоящего контракта главной звезды чемпионата.

В новом контракте, как сообщается, также прописана возможность футболиста уйти летом 2023 года. О подписании контракта объявят до конца июля.

Кроме контракта с Месси, "Барселона" также работает и по уходу Антуанна Гризманна. Ожидается, что в ближайшее время они проведут обмен с "Атлетико". Француз вернется в мадридский клуб, а в "Барсу" отправится полузащитник Сауль, которого хочет подписать главный тренер Рональд Куман. Каталонцы оценивают Гризманна дороже, чем Сауля, потому "Барса" может получить еще и доплату в рамках соглашения.

Расставание с Гризманном сэкономит каталонцам более 11,5 миллионов евро за сезон.