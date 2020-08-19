Ліон - Баварія: анонс другого півфіналу Ліги чемпіонів

Фото: "Ліон" - "Баварія" (twitter.com/OL)

Переможець пари у вирішальній грі зустрінеться з ПСЖ

"Ліон" зіграє з "Баварією" у другому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають шанси німецької команди на успіх набагато вищими. Напередодні визначився перший фіналіст турніру.

19 серпня 22:00

Лісабон, стадіон "Жозе Алваладе"

Для "Баварії" це 20 півфінал Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів і тільки другий для "Ліона". Французи свій перший програли якраз мюнхенцям.

Шлях до півфіналу

"Ліон" здолав в 1/4 фіналу "Манчестер Сіті" (3:1), "Баварія" на цій же стадії розгромила "Барселону" з рахунком 8:2. На груповому етапі французи посіли друге місце з "РБ Лейпциг", "Бенфікою" і "Зенітом", після чого в плей-офф впоралися з "Ювентусом". Німецька команда перемогла в групі з "Тоттенхемом", "Олімпіакосом" і "Црвеною Зіркою", а в 1/8 фіналу "Челсі".

Перевершити досягнення

"Баварія" впевнено змітала з дороги всіх, хто зустрічався їй на шляху в цьому розіграші, забивши 39 голів. Команді Ханси Фліка залишилося забити шість м'ячів, щоб повторити рекорд "Барселони" за голами в одному сезоні Ліги чемпіонів (45). На це у німецької команди залишилося два матчі.

"Ліон" ж спробує піднести чергову сенсацію. Команда виробила формулу перемог над іменитими клубами і постарається створити супернику проблеми.

Попередні зустрічі

Команди зустрічалися вісім разів і виключно в Лізі чемпіонів. Перевага на стороні мюнхенського клубу, на рахунку якого чотири перемоги, двічі вигравали французи і ще дві гри завершились внічию.

Адаптація до нових умов

Через пандемію коронавірусу чвертьфінали і півфінали цієї Ліги чемпіонів проходять в кінці літа в форматі одного матчу в Лісабоні. Фінал запланований на 23 серпня і відбудеться за порожніх трибун.