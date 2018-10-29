Lion Air заявила про справність літака, який розбився біля берегів Індонезії

Фото: рятувальна операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Літак ввели в експлуатацію в серпні 2018 року

Індонезійська авіакомпанія Lion Air заявляє про справність літака, який розбився 29 жовтня біля берегів острова Ява. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний реліз Lion Air.

Повідомляється, що літак Boeing 737 MAX перед вильотом був визнаний справним. Він був вироблений в 2018 році, його ввели в експлуатацію 15 серпня. За даними Lion Air, капітан судна мав близько 6 тис. годин нальоту, другий пілот - більше 5 тис.

Нагадаємо, раніше було опубліковано фото і відео з місця падіння літака в Індонезії. На оприлюднених кадрах видно маслянисту пляму на водній поверхні, яка ймовірно залишилося після катастрофи. В екстрених службах відзначили, що виявили уламки літака, а також рятувальний жилет та особисті речі пасажирів.

Пасажирський літаків Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, який виконував рейс JT-610, зник з радарів через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. На борту, за різними даними, знаходився 181 пасажир, а також двоє пілотів і ще шість членів екіпажу. В Головному управлінні цивільної авіації заявили, що перед падінням пілоти виходили на зв'язок з диспетчерами і просили дозволу повернутися до аеропорту.