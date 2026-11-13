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Ялинки на Новий рік: скільки дерев заготовлять і що відомо про ціни

14:00 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
ДП "Ліси України" ще узгоджує з філіями дати початку продажу (колаж РБК-Україна)

Державне підприємство "Ліси України" планує заготовити понад 75 тисяч новорічних дерев до зимових свят. Водночас дату початку продажу та вартість ялинок, сосен і смерек ще узгоджують.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомило ДП "Ліси України".

Скільки дерев підготують

Цьогоріч філії ДП "Ліси України" запланували заготівлю понад 75 тисяч новорічних дерев. Із них 51 тисячу виростили на спеціальних плантаціях, ще 24 тисячі отримають під час рубок догляду за лісом.

За потреби обсяги заготівлі можуть збільшити. Загалом установлені законом ліміти дозволяють заготовити понад 311 тисяч новорічних дерев на спеціальних плантаціях.

Для обліку та маркування дерев на складах філій є понад 157 тисяч бирок і самоклеючих етикеток.

Коли почнуть продавати

ДП "Ліси України" ще узгоджує з філіями дати початку продажу, адреси торговельних точок, асортимент і канали збуту.

Також підприємство опрацьовує ціни. Їх планують визначити залежно від породи дерева, висоти, регіону та формату продажу.

Після збору всієї інформації ДП "Ліси України" обіцяє оприлюднити офіційне повідомлення про вартість і продаж новорічних дерев.

Як перевірити ялинку

Покупці можуть перевірити легальність походження новорічного дерева через онлайн-сервіс.

Для цього потрібно відкрити розділ "Перевірка новорічних дерев", ввести номер з етикетки або бирки та звірити отримані відомості з придбаним деревом.

Водночас сервіс перевіряє походження дерева за даними обліку, але не підтверджує сертифікацію FSC або PEFC. Інформацію про наявність таких сертифікатів потрібно уточнювати щодо конкретного продавця та продукції.

Читайте також про те, що у Києві уже розглядають концепцію головної ялинки країни 2026. Її тематика - "Світло всередині". Поки організатори не розкривають її деталей, бо концепт має затвердити КМДА.

Нагадаємо, що торік центральна ялинка у Києві була білою із блакитними гірляндами. Білий колір символізувало життя із чистого аркуша, а блакитні гірлянди - чисте небо над країною.

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