Без ялинки? Мер Миколаєва розповів, як будуть відзначати Різдво і Новий рік у місті

З початку повномасштабного вторгнення Миколаїв відмовився від усіх масових заходів та святкувань. Цього року виключень також не буде. Попри те, що Одеса та інші міста встановили міські ялинки, у Миколаєві її не буде.

"У цьому році загальноміської ялинки теж не буде. Це обумовлено вимогами безпеки, та й нас не зрозуміють", - зазначив Сєнкевич.

Однак, одне святкове дерево для дітей таки поставлять. Невелику святкову ялинку встановлять у дитячому містечку "Казка". За словами мера, наразі також вирішується питання про встановлення по місту маленьких будиночків, де продаватимуть глінтвейн та солодощі.

Сєнкевич також закликав мешканців міста провести свята у вузькому родинному колі.