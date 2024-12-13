Без елки? Мэр Николаева рассказал, как будут отмечать Рождество и Новый год в городе

С начала полномасштабного вторжения Николаев отказался от всех массовых мероприятий и празднований. В этом году исключений также не будет. Несмотря на то, что Одесса и другие города установили городские елки, в Николаеве ее не будет.

"В этом году общегородской елки тоже не будет. Это обусловлено требованиями безопасности, да и нас не поймут", - отметил Сенкевич.

Однако, одно праздничное дерево для детей таки поставят. Небольшую праздничную елку установят в детском городке "Сказка". По словам мэра, сейчас также решается вопрос об установлении по городу маленьких домиков, где будут продавать глинтвейн и сладости.

Сенкевич также призвал жителей города провести праздники в узком семейном кругу.