До лінії фронту від Куп'янська - два кілометри, ситуація біля міста дуже складна, - Беседін

За його словами, ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії. Тільки за вчора було понад 12 штурмових дій по напрямку Петропавлівка-Голубівка. Цей напрямок належить до центральної частини міста Куп’янськ.

"Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вийти на саме місто. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл", - додав Беседін.

Бої за Куп'янськ

Варто нагадати, що раніше ширилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку.

За словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, наразі погрози Куп'янську немає.