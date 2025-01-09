До линии фронта от Купянска - два километра, ситуация возле города очень сложная, - Беседин

По его словам, враг постоянно пытается осуществлять штурмовые действия. Только за вчера было более 12 штурмовых действий по направлению Петропавловка-Голубовка. Это направление относится к центральной части города Купянск.

"Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы потом выйти на сам город. Также очень сложная ситуация на направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол", - добавил Беседин.

Бои за Купянск

Стоит напомнить, что ранее распространялась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.