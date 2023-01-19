Накрили росіян із мінометів. У ССО показали кадри бою біля Кремінної (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

"Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів", - додають в ССО.

Як розповідають військові, оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій.

"Під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 19 січня, ЗСУ ліквідували за добу 760 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 118 530 військових.

Додамо, ЗСУ за допомогою антидронової рушниці захопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали в підрозділ.

Нагадаємо, за добу, на ранок 18 січня, ЗСУ знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими.

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