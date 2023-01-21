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Британська розвідка назвала три сектори запеклих боїв на російсько-українському фронті

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Україна, Субота 21 січня 2023 08:48
Британська розвідка назвала три сектори запеклих боїв на російсько-українському фронті Фото: запеклі бої йдуть у Бахмута та Кремінної (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні дні найзапекліші бої на російсько-українському фронті велися у трьох секторах. Загалом ситуація перебуває у стані застою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки.

За даними британської розвідки, у Донецькій області, в Бахмутському секторі, сили армії Росії та "Вагнера", ймовірно, перегруповуються в місті Соледар після його захоплення на початку тижня. На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки, але уникали масштабних наступальних дій.

Як зазначають у Міноборони Британії, загалом ситуація перебуває у стані застою. "Проте існує реальна можливість локального наступу російських сил біля Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні сили України скоріше за все залишили Соледар 16 січня. Водночас Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.

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